Комплекс зводять неподалік Тернополя

Новий млин з'явиться неподалік Тернополя. У його будівництво інвестують понад 700 тис. доларів. Потужність борошномельного комплексу становитиме 60 т на добу. Будуватиме млин переробне підприємство «Терноцвіт», а постачальником обладнання буде турецька Ozbaşak Değirmen, повідомили у InVenture.

Комплекс зведуть на базі чинного підприємства у селі Домаморич, приблизно за 10 км від Тернополя. Наразі ТОВ «Терноцвіт» підписало контракт, а на території розпочали монтаж металоконструкцій. Інвестиції передбачають також підведення електропотужностей, розширення складських площ, збальшення місткості елеватора, облаштування сонячної електростанції на 250 кВт.

Проєкт передбачає можливість розширення потужності борошномельного комплексу з 60 т до 90 т на добу. Млин зможе переробляти як м’яку, так і тверду пшеницю, виготовляючи борошно та висівки. Його запуск запланований на червень 2026 року.

За даними YouControl, ТОВ «Торгова компанія Терноцвіт» зареєстрована у 2011 році в селі Домаморич Тернопільського району. Власником є житель Тернопільщини Ярослав Котис. Основний вид діяльності – виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. За останній рік компанія заробила близько 52 млн грн, чистий прибуток склав орієнтовно 2,4 млн грн, активи – близько 19 млн грн. Компанія «Терноцвіт» закуповує зерно в аграріїв Тернопільської, Хмельницької та частково Вінницької областей. Підприємство виробляє муку для хлібопекарської, кондитерської та макаронної галузей. Ринки збуту – Україна, Туреччина, країни Африки, Румунія та Велика Британія.