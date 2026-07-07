Колишній спиртзавод розташований у селі Карапчів Чернівецького району

На Буковині під час аукціону на платформі Prozorro.Продажі продали майновий комплекс Карапчівського спиртзаводу. Участь у торгах взяли двоє учасників – ТОВ «Винокрай» та ТОВ «Щедра Буковина». Під час аукціону вартість спиртзаводу зросла більш ніж утричі. ТОВ «Винокрай» запропонувало за об’єкт 2,2 млн грн та виграло торги.

Аукціон провели у понеділок, 6 липня. Стартова ціна становила понад 658 тис. грн. За три раунди вона зросла до 2,2 млн грн, які запропонувало харківське ТОВ «Винокрай». Водночас ТОВ «Щедра Буковина» пропонувало за завод понад 700 тис. грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Площа заводу становить понад 8500 м2, загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 га.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними YouControl, ТОВ «Винокрай» займається виробництвом крафтових вин. Зареєстроване менш як місяць тому. Власницею підприємства є харків’янка Ольга Кафанова. ТОВ «Щедра Буковина» зареєстроване у Хмельницькій області 9 місяців тому. Власниками є Михайло Астаф’єв з Харкова та Олена Рогожина. Компанія займається виробництвом та переробкою фруктових соків.

За даними Prozorro.Продажі, на території Карапчівського спиртзаводу є 38 виробничих, складських та адміністративних будівель: спиртосховище, насосні приміщення, трансформаторна підстанція, зерносклад, бродильне відділення. Також тут розміщено 48 інженерних споруд, включно з під’їзною залізничною колією. Наявне виробниче обладнання – неробоче, адже підприємство не працює понад 10 років.

Окрім того, спиртзавод має понад 7 млн грн кредиторської заборгованості, майже 400 тис. грн цього боргу – зарплата працівників. Згідно з умовами приватизації, упродовж шести місяців новий власник має погасити заборгованість із зарплатами та борги перед бюджетом.

Рішення про приватизацію Карапчівського спиртзаводу Фонд держмайна ухвалив у травні 2021 року, повідомило «Суспільне.Чернівців». Також завод вносили до переліку об'єктів на приватизацію у 2023, 2024 та 2025 роках. Щоб виставити комплекс будівель на аукціон, на заводі мали провести інвентаризацію. Це зробили лише навесні 2026 року, після чого об’єкт виставили на торги 1 липня.

За словами начальника відділу приватизації та корпоративного управління Фонду держмайна Чернівецької області Василя Ярмистого, завод ще не продали. Після завершення аукціону переможця має перевірити Антимонопольний комітет.

«Далі протягом 20 робочих днів переможець має оплатити суму, яку затвердили на аукціоні. Після цього укладеться договір купівлі-продажу протягом 25 робочих днів», – додав Василь Ярмистий.