Нову систему КВЕД впроваджуватимуть поступово

Україна переходить на оновлену європейську класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA. Вона набуде чинності з 1 січня 2027 року й замінить чинний КВЕД-2010, повідомляє Державна служба статистики.

Нова класифікація стане частиною системи статистичних класифікацій, що використовуються для збору та аналізу економічних даних, і гармонізує українську статистику з показниками ЄС. Основний принцип NACE 2.1-UA полягає в об’єднанні підприємств, які виробляють схожі товари або послуги чи застосовують подібні технологічні процеси.

Кожен вид діяльності буде мати унікальний код, який визначатиме основний і другорядний напрям компаній, їхніх підрозділів чи ФОПів. Запровадження нової класифікації зумовлене євроінтеграційним курсом України, адаптацією до європейських стандартів статистики та потребою точніше відображати реальну структуру економіки.

У 2026 році ще буде перехідний період, під час якого бізнес зможе адаптуватися до змін і за потреби оновити реєстраційні документи. Для більшості підприємств зміни відбудуться автоматично, однак деяким компаніям доведеться провести перереєстрацію. Ідеться про тих, у кого поточний КВЕД поділено на кілька окремих кодів або, навпаки, об’єднано з іншими.