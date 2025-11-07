«еАкциз» запустять у листопаді 2026 року

Україна перенесла запровадження електронної марки акцизного податку та електронної системи обігу алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет на десять місяців – до 1 листопада 2026 року. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Первісно запуск «еАкцизу» планували з 1 січня 2026 року відповідно до закону, ухваленого ще у 2023 році. Тоді передбачалося повністю відмовитися від паперових акцизних марок. Проте перехід перенесли на прохання бізнесу. Як пояснили у відомстві, відповідні зміни буде внесено під час другого читання законопроєкту №14097 – про особливості оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Мінфін також розробив проєкт урядової постанови, яка врегулює порядок роботи електронної системи з урахуванням нових строків.

Електронна марка стане унікальним ідентифікатором, який дозволить відстежувати легальний обіг алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Завдяки «еАкцизу» українці зможуть перевіряти справжність товару через «Дію», просто відсканувавши код. Водночас продукцію з паперовими акцизними марками дозволять продавати не довше, ніж півтора року після набуття законом чинності.

Довідково. У вересні 2025 року Європейська Бізнес Асоціація звернулася до влади з проханням відкласти запуск «еАкцизу», щоб бізнес встиг протестувати систему й адаптуватися до нових вимог. Ініціативу підтримала робоча група парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.