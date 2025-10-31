Судячи з опублікованих фото, йдеться про мережу «Паротяг»

Прокуратура та Бюро економічної безпеки викрили львівську мережу на збуті контрафактних електронок та рідин до вейпів. У межах провадження вилучили продукції на майже 16 млн грн.

За даними слідства, злочинна група організувала нелегальну схему збуту контрафактної продукції через мережу магазинів у Львові. Йдеться про електронні сигарети різних смаків та рідини до них.

Для цього вони контрабандою ввозили підакцизні товари в Україну та логістичною компанією доставляла гуртові партії товару до Львова. Продукцію у роздріб продавали через мережу вейп-магазинів.

Під час обшуків вилучили 52 тисячі флаконів рідин для електронок, майже 750 електронних випаровувачів на загальну суму 16 млн грн. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-4 ККУ.

Фото прокуратури

Судячи з опублікованих фото, йдеться про мережу «Паротяг». Мережа налічує близько 10 магазинів у Львові, а власником торгового знаку зазначений львівський підприємець Олексій Леньо. Раніше він як ФОП займався продажем запчастин для автомобілів, проте наприкінці 2021 року припинив діяльність. Наново як підприємець він зареєструвався на початку 2023 року, тепер вже як торговець харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Підприємця двічі притягували до адміністративної відповідальності – у травні 2023 року та лютому 2024 року. Уперше – за зберігання тютюнових виробів без акцизних марок, вдруге – за продаж електронної сигарети без фіскального чека.

Про власників мережі всіх вейп-шопів у Львові, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Димна суміш із присмаком криміналу».