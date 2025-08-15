Правоохоронці провели обшуки і вилучили товар на понад 36 млн грн

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили мережу з незаконного продажу електронних сигарет та рідин до них. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що семеро мешканців Львова закуповували, перевозили та продавали електронні сигарети й рідини без марок акцизного податку. Для цього вони зареєстрували юридичну особу та організували роботу мережі магазинів у місті, в яких продавали випаровувачі, рідини та аксесуари до них.

Співробітники БЕБ провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів.

«Вилучено близько 100 тис. ємностей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідини для POD-системи окремо та в комплектах. Крім того, детективи вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів вчинене групою осіб). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів фігурантам.