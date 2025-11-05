Для переправлення сигарет через кордон використовували безпілотники

Неподалік українсько-польського кордону львівські прикордонники затримали двох місцевих мешканців, які за допомогою дронів намагалися переправити до Польщі контрабандні сигарети.

Як повідомили у середу, 5 листопада, у Західному регіональному управлінні ДПСУ та БЕБ Львівщини, двох місцевих жителів виявили поблизу міста Мостиська, за 7 кілометрів від державного кордону. Батько та син намагалися відправити за кордон 2 850 пачок сигарет без марок акцизного податку. Для цього контрабандисти використовували три безпілотники типу літачок.

«Зловмисники обладнали схованку, де зберігали цигарки та ховалися від прикордонників. Вони підняли у повітря два дрони з вантажем, а третій готували до зльоту. Побачивши прикордонників, чоловіки намагалися втекти, залишивши автомобіль, техніку та тютюнові вироби. Сина затримали одразу, а батька вдалося знайти за допомогою дрона з нічним баченням», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Контрабандистів спіймали під час переправлення сигарет

На місці вилучили три літальних апарати, 23 акумулятори для БпЛА, ноутбук, пульт керування, флеш-накопичувачі з GPS-маршрутами та інше обладнання, що використовувалося для організації злочину.

За цим фактом теруправління БЕБ у Львівській області відкрило кримінальне провадження.