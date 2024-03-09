Контрабандисти використовували два саморобні дрони

Детективи Бюро економічної безпеки у Закарпатській області спільно з прикордонниками викрили трьох чоловіків, які намагалися транспортувати в Румунію підроблені сигарети. Для цього контрабандисти використовували два безпілотники. У прес-службі БЕБ у суботу, 9 березня, розповіли, що системи для запуску дронів були в одному з сіл Виноградівського району. Також контрабандисти мали два автомобілі.

«В транспортних засобах, які мали іноземну реєстрацію, було 48 блоків сигарет без марок акцизного податку, які планували відправити до Румунії. Автомобілі, мобільні телефони, безпілотники та сигарети вилучили. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 15 тис. євро», – йдеться у повідомленні прес-служби БЕБ.

У прес-службі Держприкордонслужби Західного регіонального управління додають, що дрони були саморобними. Інцидент трапився поблизу села Велика Копаня. Правоохоронці конфіскували підроблені сигарети, БПЛА та устаткування для запуску, три балони з киснем, пульти управління, GPS-навігатори та акумуляторні батареї.