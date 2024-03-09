Затримання чоловіків поблизу кордону з Румунією 8 березня

Двоє мешканців Чернівецької області у п'ятницю, 8 березня, намагалися незаконно потрапити до Румунії. Прикордонники затримали чоловіків на гірській ділянці відділу «Селятин». У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби розповіли, що чоловіки намагалися втекти вже після затримання, тому прикордонники зупинили їх попереджувальними пострілами.

«В ході подальших оперативних заходів на гірському перевалі Шурдин правоохоронці зупинили легковий автомобіль, в якому перебував організатор незаконного переправлення осіб через кордон та його помічник. Обидвоє є місцевими мешканцями. За незаконну подорож до Румунії порушники заплатили їм по 3 тис. доларів», – повідомили прикордонники.

Затримані чоловіки намагались втекти від прикордонників (Фото ДПСУ)

Стосовно чоловіків, які намагалися перетнути кордон, склали протоколи за статтями про спробу незаконного перетинання державного кордону та злісну непокору прикордонникам (204-1 та 185-10 КУпАП). Організатор незаконного переправлення та його спільник відповідатимуть перед законом за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон (ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає до п'яти років в'язниці.