Детективи вилучили 3 верстати та модуль управління до них

На кордоні з Румунією чернівецькі прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки та поліцейськими вилучили станки для виготовлення сигарет та контрабандний тютюн, який намагалися переправити за кордон. Сигарети та обладнання зловмисники перевозили в вантажівці рефрижераторі. Спецоперація проводилася в рамках справи про масштабну контрабанду тютюнових виробів з України в країни Євросоюзу.

Під час розслідування нелегального перевезення через чернівецьку митницю сигарет в цистернах та рефрижераторах правоохоронці виявили ще одну вантажівку з забороненим товаром. Окрім пачок цигарок без акцизних марок, всередині також розміщувалися обладнання для виготовлення сигарет. ️Під час проведення обшуку детективи вилучили майже 84 тис. пачок сигарет різних брендів.

«Сигарети були упаковані в картонні ящики, що перевозились в вантажному відсіку авто. Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 6,7 млн гривень», – повідомило Бюро економічної безпеки України у вівторок, 5 березня.

️Також під час обшуку правоохоронці знайшли поліграфічний верстак, комплектуючі до нього, 2 металеві верстаки та модуль управління, які використовувались для друкування пачок сигарет різних марок.

️Додамо, що на початку лютого детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області припинили спробу нелегального вивезення до Румунії сигарет у цистерні бензовоза. ️Пізніше ще один автомобіль з нелегальними тютюновими виробами був затриманий на території однієї з промзон Закарпатської області.

За новим фактом виявлення підакцизних тютюнових виробів та обладнання для їх виготовлення правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 201-4, ст. 204 КК України (Незаконне зберігання та перевезення підакцизних товарів). Санкція статті передбачає штраф до 170 тис. гривень та конфіскація із знищенням незаконно виготовлених товарів.