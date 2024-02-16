Всередині фури перевозили 65 тис. пачок сигарет

Буковинські правоохоронці викрили третій бензовоз, який всередині перевозив ящики з сигаретами. Загальна вартість тютюну в цистерні складає 5 млн гривень. Вантажівку конфіскували в рамках розслідування щодо масштабної контрабанди сигарет в Румунію. Раніше дві подібні цистерни намагалися перетнути кордон через буковинські пункти пропуску.

Детективи бюро економічної безпеки в Чернівецькій області на території Закарпаття виявили бензовоз, який в середині перевозив ящики з сигаретами. Під час обушку всередині цистерни знайшли картонні коробки з майже 65 тис. пачками сигарет без марок акцизного податку.

«Раніше правоохоронці виявили вантажівку із сигаретами на 4,5 млн грн, а за кілька днів уже на пункті митного пропуску викрили ще одну, із товаром на 12 млн грн. Третю цистерну фігуранти намагалися сховати на території приватного підприємства в Закарпатській області», – повідомило Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області в п’ятницю, 16 лютого.

️За задумом організаторів масштабної контрабанди тютюну за кордон, фури з сигаретами минали пункт митного контролю як порожні, а поверталися до України із пальним. Загальна вартість сигарет, якими були нашпиговані три вантажівки, складає понад 21 млн гривень. ️

Незаконний товар - конфіскували

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх організаторів, які причетні до контрабанди та проходження контрафактного товару через кордон. Третій бензовоз та ящики з контрабандним тютюном працівники СБУ та БЕБ конфіскували.

Детективи БЕБ порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення тютюну особою, яка раніше була притягнута до відповідальності за подібні кримінальні правопорушення). Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.