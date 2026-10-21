Посадовиця намагалася силою затримати неповнолітню в автобусі

У вівторок, 20 листопада, в автобусі № 50 комунального підприємства «Електроавтотранс» виникла сутичка між контролеркою та неповнолітньою, яка скористалася нібито підробленим учнівським квитком. За словами очевидців, посадовиця силою утримувала дитину в автобусі. У КП відповіли, що обставини інциденту перевіряють правоохоронці.

Відео конфлікту в автобусі оприлюднила Вікторія Дмитрів. За словами франківки, сироти – двоє 17-річних підлітків та 6-річна дівчинка їхали додому з єдиним квитком.

«Спочатку в автобус зайшли контролери, перевірили квиток. Усе було гаразд. Згодом зайшли інші контролери (ті, що на відео) і заявили, що квиток недійсний. Хоча єдиний квиток діє до досягнення 18 років, але його потрібно періодично поновлювати. На своїй зупинці діти мали вийти, але відпустили лише двох, а третю дівчину силоміць утримували в автобусі до кінцевої зупинки», – йдеться у дописі.

На відео видно, як контролерка сперечається з пасажирами, стверджуючи, що за українським законодавством повноліття наступає з 16 років, а потім намагається силою затримати дівчину в автобусі.

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«Коли водій сказав виходити, контролерка схопила дівчину за волосся та тримала її. Далі вона штовхнула мене та ще одну дівчину. За дитину вступилися всі люди. Але ця особа не чула жодних аргументів», – зазначила Вікторія Дмитрів.

У середу, 21 жовтня, на інцидент відреагували в КП «Електроавтотранс», оприлюднивши фото учнівського квитка.

На думку перевізника, документ має ознаки підробки

«Контролери виявили пасажирку, яка пред’явила документ, що мав би надавати право на безоплатний проїзд. Проте під час перевірки зауважили, що документ мав ознаки підробки (зокрема, виправлено термін дії його закінчення). Коли контролери намагались з’ясувати, чому в документ внесено зміни без відповідних підпису й печатки, в салоні здійнявся галас. Сторонні пасажири втрутились у ситуацію, не дозволивши з’ясувати порушене питання», – розповіли перевізники.

У КП «Електроавтотранс» додали, що обставини інциденту встановлять правоохоронці – їм вже передали відео з автобуса. Також підприємство ініціюватиме перевірку документа, який показала неповнолітня дівчина.