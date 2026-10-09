Руслан Кравченко призначив Максима Роговенка (на фото) керівником Волинської прокуратури у вересні 2025 року

Виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський звільнив з посади керівника Волинської обласної прокуратури Максима Роговенка. Про це посадовець написав у фейсбуці в п’ятницю, 9 жовтня.

«За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи я ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. Там, де є результат і професійна робота, буде підтримка. Там, де є обґрунтовані питання, ухвалюватиму відповідні рішення», – зазначив Антон Ковальський.

Окрім Максима Роговенка, посаду також втратила його заступниця. За інформацією «Суспільного», йдеться про Наталію Василіву. До нових призначень прокуратурою Волині керуватиме перший заступник прокурора області Альберт Шаповалов.

Що відомо про Максима Роговенка?

Посадовця, який працює у відомстві з 2015 року, головним прокурором Волині призначив Руслан Кравченко у вересні 2025 року. До цього Роговенко займав керівні осади в Київській та Чернігівській областях.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За інформацією НАЗК, у 2025 році Максим Роговенко заробив у прокуратурі понад 1,7 млн грн. У його власності – Toyota Camry вартістю 750 тис. грн, а також право користування квартирою батька у Вишневому. Під час роботи на Волині прокурор винаймав житло в Луцьку. Роговенко декларував 83 тис. грн на банківських рахунках і 65 тис. доларів готівкою.

Під час скандалу з діяльністю кол-центрів в Україні нардеп з Волині Ігор Гузь закликав звільнити Максима Роговенка та начальника Головного управління Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука. За словами обранця, приміщення викритого у Луцьку кол-центру було розташоване за 50 метрів від Головного управління Нацполіції та за 150 метрів від обласної прокуратури.

У відповідь Максим Роговенко заявив, що цей кол-центр насправді не встиг розпочати роботу і правоохоронці знали про підготовку до його відкриття та запобігли його діяльності.

Нагадаємо, в.о. генпрокурора Антон Ковальський звільнив вісім фігурантів операції «Карфаген», ще понад 20 прокурорів пройшли поліграф. Також триває службове розслідування щодо організації відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.