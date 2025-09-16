Максим Роговенко працює в органах прокуратури з 2015 року

Новим керівником Волинської обласної прокуратури призначили Максима Роговенка. Він замінив на посаді Віктора Тимчука, який очолював установу із вересня 2020 року. Про це повідомила 16 вересня пресслужба прокуратури області.

Максима Роговенка призначили керівником Волинської обласної прокуратури у понеділок, 15 вересня. Роботу в органах прокуратури чоловік розпочав у 2015 році. Відтоді обіймав різні посади, зокрема, керівні – у Київській та Чернігівській областях.

Новий керівник Волинської обласної прокуратури уже призначив свого першого заступника – Альберта Шаповалова, який працював в органах прокуратури Донецької, Харківської, Київської, Рівненської та Чернігівської областей з 2012 року. У декларації посадовця за 2024 рік вказано, що він працював в офісі Генерального прокурора прокурором відділу. Має дружину та сина. Володіє квартирою у Донецьку, а з 2018 року орендує житло у Києві.

Додамо, що з вересня 2020 року керівником Волинської обласної прокуратури був Віктор Тимчук. Посадовець розпочав роботу в органах прокуратури з червня 1998 року. Працював у Чернівецькій області, поступово обіймаючи посади від помічника прокурора до начальника відділу прокуратури. У 2020 році став першим заступником прокурора Чернівецької області, а через кілька місяців отримав підвищення на Волині.