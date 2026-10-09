У системі ОГП ліквідували низку посад та провели кадрові зміни

Виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що з моменту його призначення 24 прокурори пройшли дослідження на поліграфі, а десятки людей звільнили з установи. Серед звільнених – восьмеро людей, яких згадували у контексті операції НАБУ і САП «Карфаген», повідомив Ковальський на своїй сторінці у фейсбуці.

«Органи прокуратури продовжують працювати і виконувати покладені на них функції. Є професійні колективи, результати та хороші напрацювання. Але там, де є питання до доброчесності, якості управління чи відповідальності керівників, мають бути і відповідні рішення», – заявив Ковальський.

Він повідомив, що Офіс прокурора завершив службове розслідування щодо ексначальника департаменту ОГП Айдина Худієва, а його посаду ліквідували. Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що Худієв фігурував у матеріалах справи «Карфаген».

Крім того, триває службове розслідування щодо затриманого в межах «Карфагену» заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Наразі триває перевірка перевищення його повноважень та можливе втручання у службову діяльність інших прокурорів. Його посаду також ліквідували.

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Також триває службове розслідування щодо колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. За даними Ковальського, щодо Кравченка перевіряють обставини, що повʼязані з організацією відрядження.

Загалом 24 прокурори пройшли дослідження на поліграфі. Інформацію про результати передали комісії, яка проводить службове розслідування. За словами Ковальського, за час його роботи звільнили вісьмох прокурорів, які згадувалися у матеріалах операції «Карфаген». Сім з них працювали в Офісі генпрокурора.

Крім того, звільнили 16 прокурорів обласних та окружних прокуратур. Антон Ковальський повідомив, що серед звільнених – керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області. Крім того, в.о. генпрокурора видав наказ про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської та Харківської обласних прокуратур. Наразі триває аудит.

Ковальський зазначив, що також звільнив начальника департаменту інформаційних технологій та начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки. Водночас відбулися призначення нових керівників департаменту міжнародного співробітництва та департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

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«Це лише перший етап. Далі – продовження кадрового аудиту, оцінка роботи керівників, зміни в управлінських процесах та посилення внутрішньої безпеки. Окремо працюватимемо над посиленням взаємодії прокуратури з іншими правоохоронними органами та координації спільної роботи», – повідомив Ковальський.

Нагадаємо, після звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора президент Володимир Зеленський 17 вересня поклав виконання обовʼязків генерального прокурора на Антона Ковальського, який до того керував Хмельницькою обласною прокуратурою.

Ковальський обійняв посаду на тлі операції НАБУ і САП «Карфаген», в межах якої антикорупційні органи викрили Сергія Кропиву на сприянні роботі шахрайських кол-центрів. Руслан Кравченко, який на той час обіймав посаду генпрокурора, стверджував, що не був залучений до злочинної схеми, однак із записів розмов, які НАБУ зробило під час розслідування, зрозуміло, що Кравченко та Кропива мали дружні стосунки. Зокрема, Кравченко давав Кропиві доручення щодо ремонту у своєму будинку, про який не згадував у декларації.

7 вересня Кравченко подав у відставку, а 14 вересня заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Того ж дня стало відомо, що Кравченко оформив собі відрядження до Парижа та виїхав з України. Попри те, що строк відрядження закінчився, Кравченко не повернувся до роботи в Офісі генпрокурора. 21 вересня його звільнили з органів прокуратури.