Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці викрили ексзаступника командира батальйону військової частини на Закарпатті, який систематично вимагав та одержував хабарі за приховування адміністративних правопорушень підлеглих. Раніше судимому за хабарництво 52-річному майору загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у четвер, 26 листопада, посадовець, зокрема, брав хабарі за появу на службі у нетверезому стані. Майор обіцяв не повідомляти про такі випадки командування та не ініціювати притягнення порушників до відповідальності.

Схема діяла з лютого 2024 року до лютого 2025 року. Щоб уникнути службових та адміністративних наслідків, четверо військовослужбовців погоджувалися передавати майору гроші.

«Частину коштів вони перераховували безпосередньо на його банківські картки, іншу – на картку знайомого військовослужбовця. Останній не знав про протиправний характер переказів і надалі пересилав гроші безпосередньо підозрюваному. Загалом від чотирьох підлеглих майор отримав понад 181 тис. грн», – розповіли правоохоронці, додавши, що посадовця раніше вже судили за зловживання впливом.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Майору інкримінують хабарництво (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.