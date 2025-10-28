Суд врахував позитивну характеристику Віктора Р. з місця служби

Ужгородський міськрайонний суд визнав заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу, майора Віктора Р. винним у зловживанні впливом і призначив йому 93,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 14 жовтня, у січні 2025 року обвинувачений погодився за 3 тис. доларів вплинути на керівництво, щоб повернути на службу молодшого сержанта, який за 9 місяців до цього самовільно залишив частину. Майор встиг отримати 500 доларів авансу від батька військовослужбовця за згоду відібрати його сина на вакантну посаду командира відділення взводу перехоплювачів БпЛА зенітної ракетно-артилерійської батареї та врешті був викритий правоохоронцями.

Під час судового засідання заступника комбата визнав свою вину і пояснив, що допомагав батькові влаштувати сина в обрану військову частину «в силу своєї доброти», а гроші планував витратити на заправку автомобіля для поїздки у Рівне. Суд також врахував позитивну характеристику Віктора Р. з місця служби, його участь в АТО та операції Об’єднаних сил та численні відзнаки.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Світлик визнала майора винним у зловживанні впливом і призначила йому 93,5 тис. грн штрафу, зобов’язавши також сплатити 2,6 тис. грн за проведення експертиз.