Сергія Ф. затримали в Ужгороді під час отримання хабаря.

Ужгородський міськрайонний суд визнав начальника речової служби тилу логістики 101 окремої бригади ТрО Сергія Ф. винним у зловживанні впливом і призначив йому 411,4 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 3 жовтня. Йдеться про посадовця військової частини ТрО, якого затримали в Ужгороді у березні 2025 року. Обвинувачений взяв 10 тис. доларів у молодшого сержанта, командира мінометної батареї за переведення його у тил. Сергія Ф. затримали на гарячому, під час отримання хабаря.

Під час судового засідання військовий визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. Суд також врахував, що обвинувачений не порушував умови запобіжного заходу під час розслідування справи.

Дослідивши всі матеріали, суддя Ірина Шепетко визнала Сергія Ф. винним у зловживанні впливом і призначила йому 411,4 тис. грн штрафу. Гроші сплатять із застави, в розмірі 423 тис. грн, внесеної за обвинуваченого. На вирок можуть подати апеляцію.