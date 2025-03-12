Затриманому загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці затримали начальника підрозділу військової частини ТрО, який вимагав 10 тис. доларів від військового за переведення його у тил із зони бойових дій. Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 12 березня, підозрюваний за хабар обіцяв перевести військового, який служив у зоні бойових дій, на посаду свого помічника. Послугу оцінив у 410 тисяч гривень.

«Під час отримання обумовленої суми коштів фігуранта затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави», – зазначили у прокуратурі.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За хабарництво службовцеві загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.