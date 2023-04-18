Такі ради створять умови для захисту прав пацієнтів та працівників медзакладів

МОЗ України планує утворити при медзакладах наглядові ради, до складу яких будуть залучені представники громадськості. Це створить умови для захисту прав пацієнтів та працівників медзакладів, а також для підзвітності й прозорості діяльності керівника такої установи, повідомили 18 квітня у МОЗ.

Наглядові ради створять у тих медзакладах, що надають спеціалізовану медичну допомогу, та в яких головні розпорядники бюджетних коштів уклали договори про медичне обслуговування населення. Рішення про їх створення прийматиме власник закладу охорони здоров’я.

«Наглядова рада є колегіальним органом стратегічного управління медичним закладом, який представлятиме інтереси як власника медзакладу, так і громадськості. Це створить умови для захисту прав пацієнтів та працівників медзакладів, а також для підзвітності й прозорості діяльності керівника такої установи», – сказано у повідомленні.

МОЗ твердить, що, функціонування наглядових рад при медзакладах:

гарантує надання якісної та доступної медичної допомоги населенню;

забезпечує реалізацію прав пацієнтів та працівників медзакладу;

сприяє ефективній реалізації прав власника на управління медзакладом.

Утворення ефективних наглядових рад є логічним продовженням автономізації медичних закладів та реформи децентралізації, коли відбувається делегування повноважень громадам.

Для поліпшення ефективності роботи медичного закладу, кажуть у МОЗ, будуть залучені представники громадськості, які забезпечать ефективне стратегічне планування та розвиток медзакладу, професійний менеджмент і незалежний аудит.