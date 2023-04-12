Міністр вражений тим, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко 12 квітня відвідав Міжнародний форум реабілітації у реабілітаційному центрі «Незламні». Він також оглянув новий корпус реабілітації, який напередодні відкрили у Львові, і вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців, повідомила прес-служба ЛМР.



«Я вражений тим, що побачив. Вдячний всім, хто долучився до цього проекту, – це дійсно черговий інноваційний крок до системи реабілітації в Україні. Думаю, що сьогодні UNBROKEN ставить планку, до якої повинні рухатися ми всі, розглядаючи розвиток мережі реабілітаційних відділень і центрів в Україні», – заявив Віктор Ляшко.

За словами міністра, сьогодні в Україні за день проводять 8 тисяч реабілітаційних сеансів , хоча ще торік робити 3 тисячі.

«МОЗ є партнером для центру «Незламні» у Львові, багато зроблено спільно. Наше завдання – забезпечувати належне фінансування закладу, набирати спеціалістів і забезпечувати їх професійний розвиток, щоб працювати на єдиний результат – відновити людину після травми», – повідомив міністр.

Нагадаємо, 11 квітня у Львові відкрили сучасний корпус реабілітації у Національному центрі «Незламні», у якому сотня спеціалістів бореться за здоров’я тих, кого покалічила війна. Це 7 поверхів із найсучаснішим обладнанням для відновлення. Щороку тут отримуватимуть допомогу 10 тисяч українців.Тут встановили сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, тощо. Також тут є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати. Невдовзі запрацює і басейн, адже реабілітація у воді – невід'ємна складова відновлення. Також у корпусі є ерготерапевтична квартира з кухнею, де пацієнтів вчитимуть про себе дбати у максимально домашніх умовах. Ерготерапевти допомагатимуть знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також тут є кімната з імітацією магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки на протезах.



А упродовж 11-13 квітня в цьому корпусі триває Міжнародний форум реабілітації: фахівці з усього світу – медики, експерти, представники міжнародних інституцій, фондів, європейських країн працюють разом, щоб обговорити, проаналізувати та розробити шляхи якісної реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни в Україні.