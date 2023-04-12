Президент організації Томас Тайг упід час виступу у Львові

Міжнародна гуманітарна організація Direct Relief виділить 10 мільйонів доларів на реабілітацію в Україні. Президент організації Томас Тайг заявив проце під час дискусії про побудову дієвої системи реабілітації в Україні на Міжнародному форумі реабілітації у Львові, повідомила прес-служба ЛМР.

«Реабілітація військових – це дуже важливо, але ми також маємо здійснювати реабілітацію для цивільних і дітей, які страждають від війни. Наша організація виділить ще 10 мільйонів доларів на реабілітацію в Україні», – повідомив Томас Тайг.

Дуже важливою є реабілітація військових і цивільних та дітей, які постраждали від війни

До слова, Direct Relief – це некомерційна гуманітарна організація, яка здійснює невідкладну медичну допомогу та ліквідацію наслідків стихійних лих у США та за кордоном.

Нагадаємо, 11 квітня у Львові відкрили сучасний корпус реабілітації у Національному центрі «Незламні», у якому сотня спеціалістів бореться за здоров’я тих, кого покалічила війна. Це 7 поверхів із найсучаснішим обладнанням для відновлення. Щороку тут отримуватимуть допомогу 10 тисяч українців. А упродовж 11-13 квітня в цьому корпусі триває Міжнародний форум реабілітації: фахівці з усього світу – медики, експерти, представники міжнародних інституцій, фондів, європейських країн працюють разом, щоб обговорити, проаналізувати та розробити шляхи якісної реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни в Україні.