Систему траншей на Запоріжжі риють зигзагом

На території Запорізької області будуються фортифікаційні споруди за оновленим проектом Міноборони. Про це 9 березня в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Сьогодні відбувається будівництво фортифікаційних споруд по всій нашій державі. Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо спільно з військовими (одну частину будують цивільні, іншу – військові підрядники)», – сказав начальник Запорізької ОВА. Федоров додав, що роботи відбуваються за типовим оновленим проектом, виданим Міноборони.

«Ми намагаємося вдосконалювати оборонні споруди, аби нашим військовим було не тільки більш безпечно, а й більш комфортно перебувати там під час виконання своїх бойових задач», – додав Федоров.

Темпи будівництва контролює особисто президент України, якість робіт – Міноборони та військові бригади. Фортифікаційні споруди складаються з великої кількості компонентів, зокрема протитанкового рову і «зубів дракона». Лінія оборони містить все те, що може уповільнити чи зупинити проходження ворожої колісної та гусеничної техніки.

За словами Федорова, строки які ставлять військові, будуть дотримані і, «скоріш за все, будуть збільшуватись обсяги того, що наразі будується, аби нашим військовим та нашим цивільним мешканцям було спокійніше, і ми могли сконцентруватися на звільненні території».

До слова, кілька днів тому Міністерство оборони оприлюднило фото з нової лінії оборонних укріплень, яку зараз активно будують на Запорізькому напрямку. На оприлюднених світлинах зокрема видно готові бетонні ДОТи, які не стоять поодинці в полі, а поєднані між собою системою траншей, які риють зигзагом. Завдяки такій конфігурації ворожий снаряд, якщо влучить просто в окоп, не зашкодить одразу усім в окопі – розліт уламків буде обмежено однією секцією між двома поворотами.

Окрім укріплення стінок такі траншеї також мають отримати навіс для захисту від «скидів» гранат з ворожих дронів. Попереду таких траншей і ДОТів обов’язково облаштовуються протитанкові загорожі, зокрема, «зуби дракона» і мінні поля.