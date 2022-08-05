Відомий львівський активіст Святослав Літинський пообіцяв заплатити 40 тис. грн будь-кому, хто надасть докази хабарництва у сервісному центрі МВС у Львівській області. За його словами, він знає про чимало випадків хабарництва в сервісному центрі МВС при здачі іспитів на водійські права і вважає неприпустимою таку практику в умовах війни.

У середу, 3 серпня, у тематичній Facebook-групі «Права без хабарів» Святослав Літинський написав, що готовий надати 40 тис. грн тому, хто звернеться в поліцію з достовірними доказами хабарництва при видачі посвідчення водія. Доказами цьому можуть бути особисті свідчення, а також аудіо- і відеозаписи чи скріншоти, які доводять хабарництво.

Своєю чергою Святослав Літинський обіцяє заявнику безкоштовного юриста. В коментарі ZAXID.NET активіст пояснив, що приводом для такої ініціативи стали «численні факти хабарництва при отриманні посвідчення водія».

«Сервісні центри МВС зловживають монопольним становищем і далі беруть хабарі за видачу посвідчення водія. Я знаю про випадки, коли людина, що заплатила, сама не здає теорію, а за неї це роблять працівники центру з головного комп’ютера. У сервісному центрі мене переконували, що підробити результати тесту неможливо, адже кімната обладнана камерами, але насправді камера не сфокусована на комп’ютер, на якому складають іспит», – розповів Святослав Літинський.

За його словами, сума в 40 тис. грн дозволить заявнику відшкодувати витрати за навчання і й на хабар. Святослав Літинський вважає, що після викриття хабарництва уже отримане посвідчення у водія не заберуть. «Є багато рішень Верховного суду, у яких зазначено, що якщо держава видає якісь індивідуальні дозволи, а потім виявляють факти, за якими вона б не мала ці дозволи видавати, то їх відкликати не можна», – переконує він.

Речник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області Сергій Бобра у коментарі ZAXID.NET повідомив, що сервісний центр вітає таку ініціативу і зреагує на випадок хабарництва, якщо він буде доведений. Він додав, що у сервісному центрі є низка сервісів, що дозволяють або стати таємним клієнтом, або залишити відгук про роботу центру.

«Закликаємо стати таємними клієнтами або залишити відгук. Хочемо мати зворотній відгук, і якщо будуть відомі корупційні факти, то ми не збираємось їх замовчувати», – сказав Сергій Бобра.

40-річний Святослав Літинський відомий, насамперед, своєю боротьбою за українізацію продукції іноземних виробників, він також домігся скасування російської як регіональної мови в низці областей України. Минулого року він також протидіяв незаконним спробам львівських поліцейських облаштувати власний паркінг біля головного управління поліції.