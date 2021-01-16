«Ми не боремося з російською мовою, ми воюємо з русифікацією».

«Глянь-но: ніяких тобі «хлопок», «деликатная стирка» чи «полоскание». Натомість «бавовна», «делікатний режим прання» та «ополіскування», – тішуся пралці, придбаній на Чорну п'ятницю. Тоді я не знала, що бренд «LG» лише 4 роки тому почав маркувати свої пральні машини українською. І ще більше здивувалась, коли зрозуміла: «солов’їні» інструкції — заслуга львівського активіста й борця за мову Святослава Літинського.

Понад 50 судових справ, частина незгідних відповідачів, мирові угоди та рішення на користь української. В інтерв'ю для ZAXID.NET львів'янин розповідає, із чого почався захист мови, чому це хобі переросло у благородну справу і які з компаній, що судилися зі Святославом, всерйоз задумались про права споживачів.

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