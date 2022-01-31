У січні нові конуси під управлінням Нацполіції Львівщини вже не з'являлися

Головне управління Нацполіції Львівщини офіційно відмовилося від конусів, які у листопаді-грудні минулого року забрав з-під будівлі управління на пл. Григоренка, 3 львівський активіст та юрист Святослав Літинський. У відповіді поліції на запит львів’янина вказано, що в ГУНП перевірили майно і всі їхні конуси на місці. Тому забрані Святославом Літинським конуси, у яких всередині написано ГУНП, їм не належать, стверджують у поліції.

Як інформував ZAXID.NET, у кінці листопада минулого року Святослав Літинський прибрав з-під управління Нацполіції Львівщини три дорожні конуси, які, всупереч ПДР, блокували можливість паркування автомобілів. Такі конуси встановлюють, щоб унеможливити паркування, і це поширений спосіб «резервувати місця», особливо у центрі міста.

Активіст звернувся відразу в управління щодо порушення правил дорожнього руху, проте працівник поліції, який його зустрів, сказав, що нічого про походження конусів не знає. Тож Святослав Літинський забрав їх і спробував здати в бюро знахідок. Прикметно, що всередині конусів є білі написи ГУНП. Ситуація повторилася у кінці грудня – тоді активіст забрав з-під управління ще один конус, від якого відмовилися правоохоронці.

Відтак Святослав Літинський написав заяву в Нацполіцію Львівщини, що знайшов нічийний конус і просить допомогти встановити власника. Офіційних коментарів від поліції щодо цієї ситуації не було, окрім відповіді на запит активіста. Проте у січні нові конуси під управлінням вже не з’являлися: Святослав Літинський зафіксував це 10 січня, а також підтвердив ZAXID.NET, що й сьогодні їх теж не було.

Нагадаємо, що штраф за встановлення будь-яких засобів, що перешкоджають паркуванню на проїжджій частині, становить 340 грн.