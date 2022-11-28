Олександр Семчишин очолив Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області

Керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області призначили Олександра Семчишина, який досі очолював сервісний центр МВС у місті Нововолинськ. Його представлення колективу відбулося у п'ятницю, 25 листопада.

«Ваше завдання забезпечення роботи електронної черги, унеможливлення будь-яких проявів корупції. На сьогодні на Львівщині перебуває значна кількість внутрішньо переміщених осіб, тож маємо велике навантаження на сервісні центри МВС у регіоні», – зазначив під час представлення Олександра Семчишина начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

36-річний Олександр Семчишин досі працював начальником сервісного центру МВС №0744 у місті Нововолинськ. Перед тим був завідувачем сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області.

Проходив службу у Збройних силах України з травня 2007 року до грудня 2008 року. Працював менеджером ДП «Крупозавод Озерянка», також працював у Львівському міському управлінні Державної міграційної служби.

Раніше начальником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області був Олександр Малашко, який нещодавно подав у відставку за власним бажанням та покинув службу в МВС.