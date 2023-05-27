Міністерство внутрішніх справ з 1 червня в чотирьох областях запустить пілотний проект щодо забезпечення прозорих водійських іспитів. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту.

За інформацією МВС, проект стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах запуск буде можливим після врахування всіх нюансів.

Зміни зачеплять такі сервісні центри МВС:

Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;

Київська область: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.

Одеська область: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;

Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.

У всіх інших сервісних центрах МВС цих чотирьох регіонів надаватимуться всі види послуг, пов’язаних з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів в Україні, крім теоретичних та практичних іспитів.

МВС також оприлюднило перелік змін, які стосуються збільшення прозорості складання водійських іспитів:

буде оновлено систему попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати офлайн або через електронний запис;

кожен кандидат у водії отримуватиме більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС;

у класах для теоретичних іспитів буде фіксація на 4 відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде;

в автівках категорії «В» для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні. Таким чином, щоб знімати руки й ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.

В повідомленні зазначається, що, починаючи з 23 травня, вже генеруються талони попереднього запису на практичний іспит на авто категорії «В». Можливо оформити дві опції: на транспортному засобі автошколи, де проходило навчання, або на транспортному засобі сервісного центру МВС.

«Гаслами цього проекту є: "Знаєш – успішно складаєш" та "Не знаєш – не допоможуть". Запит від громадськості на справедливу екзаменаційну діяльність сервісних центрів МВС існує вже давно. Усі ці зміни покликані забезпечити рівні та прозорі умови для кожного кандидата у водії», – пояснили в Головному сервісному центрі МВС.

У повідомленні зазначається, що ці зміни потребують фінансових витрат, адже потрібно забезпечити кожен сервісний центр МВС обладнанням. Тому на ті сервісні центри, які не мають високого навантаження чекає оптимізація. Водночас у МВС наголосили, що про скорочення штату не йдеться.