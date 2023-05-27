В чотирьох областях з 1 червня змінять процес складання водійських іспитів
Зміни почнуть діяти, зокрема, на Львівщині
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Міністерство внутрішніх справ з 1 червня в чотирьох областях запустить пілотний проект щодо забезпечення прозорих водійських іспитів. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту.
За інформацією МВС, проект стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах запуск буде можливим після врахування всіх нюансів.
Зміни зачеплять такі сервісні центри МВС:
- Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;
- Київська область: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.
- Одеська область: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;
- Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.
У всіх інших сервісних центрах МВС цих чотирьох регіонів надаватимуться всі види послуг, пов’язаних з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів в Україні, крім теоретичних та практичних іспитів.
МВС також оприлюднило перелік змін, які стосуються збільшення прозорості складання водійських іспитів:
- буде оновлено систему попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати офлайн або через електронний запис;
- кожен кандидат у водії отримуватиме більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС;
- у класах для теоретичних іспитів буде фіксація на 4 відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде;
- в автівках категорії «В» для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні. Таким чином, щоб знімати руки й ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.
В повідомленні зазначається, що, починаючи з 23 травня, вже генеруються талони попереднього запису на практичний іспит на авто категорії «В». Можливо оформити дві опції: на транспортному засобі автошколи, де проходило навчання, або на транспортному засобі сервісного центру МВС.
«Гаслами цього проекту є: "Знаєш – успішно складаєш" та "Не знаєш – не допоможуть". Запит від громадськості на справедливу екзаменаційну діяльність сервісних центрів МВС існує вже давно. Усі ці зміни покликані забезпечити рівні та прозорі умови для кожного кандидата у водії», – пояснили в Головному сервісному центрі МВС.
У повідомленні зазначається, що ці зміни потребують фінансових витрат, адже потрібно забезпечити кожен сервісний центр МВС обладнанням. Тому на ті сервісні центри, які не мають високого навантаження чекає оптимізація. Водночас у МВС наголосили, що про скорочення штату не йдеться.