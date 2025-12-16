Джон Гілі відзначив «величезну мужність» українських військових та цивільних

Великобританія виділяє Україні пакет засобів протиповітряної оборони на суму 600 млн фунтів стерлінгів (понад 800 млн доларів за курсом НБУ). Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 16 грудня, передає телеканал Sky News.

За словами британського міністра, Україна отримає «системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання дронів». Він відзначив також «величезну мужність», з якою військові та цивільні в Україні продовжують боротись.

«Інвестиції Великої Британії в повітряну оборону в розмірі 600 млн фунтів стерлінгів цього року є критично важливою допомогою для українців, які захищають свої міста та енергетичну інфраструктуру від жорстоких атак Росії», – сказав британський міністр.

Гілі, який також є співголовою 32-ї зустрічі у форматі «Рамштайн», підкреслив, що Лондон разом з 50 партнерами працює над наданням «життєво важливої підтримки обороні України, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для забезпечення миру».

Раніше повідомлялось, що Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українських дронів-перехоплювачів Octopus. На території Сполученого Королівства планують виготовляти до кількох тисяч перехоплювачів на місяць для подальшої передачі Україні.