Octopus – це український малий БПЛА спроєктований для перехоплення і знищення одноразових ударних дронів

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українських дронів-перехоплювачів Octopus. Про це у четвер, 27 листопада, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль відзначив, що ця угода є історичним прецедентом і наступним кроком, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з «шахедами».

Міністр додав, що на території Сполученого Королівства планують запустити масове виробництво перехоплювачів – до кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Octopus – це український малий безпілотний перехоплювач, спроєктований для перехоплення і знищення одноразових ударних дронів. Система довела свою ефективність на полі бою та стала основою для міжнародної промислової програми з масового виробництва. Дрони працюють вночі, під глушінням і на низьких висотах.

Нагадаємо, на початку вересня найбільший виробник безпілотників в Україні, компанія Ukrspecsystems, оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю 200 млн фунтів (близько 225 988 млн євро).