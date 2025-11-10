Британський уряд намагається встановити, чи порушила закупівля літаків у Росії режим санкцій

Уряд Великої Британії розслідує закупівлю техніки у Росії на 80 млн фунтів стерлінгів в умовах санкцій. Про це у неділю, 9 листопада, повідомила газета The Observer.

Як з’ясували журналісти, Велика Британія у 2025 році імпортувала російських товарів на суму 80 млн фунтів стерлінгів, що на 21,2% більше, ніж у попередньому році. При цьому майже 36,3 млн фунтів стерлінгів було витрачено на авіатехніку. Наразі британський уряд намагається встановити, чи порушила багатомільйонна закупівля літаків у Росії режим санкцій.

Офіційні джерела не змогли розповісти, хто здійснив цю покупку та чи була вона дозволена відповідно до режиму санкцій.

«Невиконання санкцій є правопорушенням, що карається великими фінансовими штрафами або навіть кримінальним переслідуванням, і ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про те, що британські компанії їх не дотримуються», – заявив речник уряду.

Зауважимо, що у Британії діє заборона на ввезення з Росії гелікоптерів, літаків, космічних апаратів, супутників, ракет-носіїв і двигунів.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що польський авіаційний завод співпрацював з російським оборонно-промисловим комплексом в обхід санкцій.