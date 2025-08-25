Польський завод співпрацював з Росією у сфері модернізації та технічного обслуговування гелікоптерів

Польський авіаційний завод співпрацював з російським оборонно-промисловим комплексом в обхід санкцій. Про це йдеться опублікованому у понеділок, 25 серпня, розслідуванні спільнот InformNapalm та Militant Intelligence.

Волонтери-розвідники отримали у своє розпорядження документи, що розкривають схеми міжнародних контрактів і фінансових операцій Росії, спрямованих на обходження санкцій. Зокрема, вдалося з’ясувати, що до співпраці з росіянами у сфері модернізації та технічного обслуговування гелікоптерів був причетний один з польських авіаційних заводів.

Мова йде про завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1, розташований у Лодзі, який обслуговує польські Збройні сили і приватних замовників. Основна спеціалізація підприємства – ремонт, технічне обслуговування та модернізація планерів гелікоптерів радянського виробництва – Мі-2, Мі-8 (17), Мі-14 та Мі-24. Також останніми роками завод почав працювати й з технікою західного зразка.

Фото InformNapalm. Офіційний лист польського заводу, який підтверджує, що російська компанія була стратегічним партнером у постачанні запчастин для гелікоптерів

Польський оборонний завод визнавав «Вертолеты России» стратегічним партнером, здійснюючи мільйонні фінансові перекази через «Сбербанк». В отриманих документах йдеться, що 20 січня 2022 року підприємство здійснило переказ понад 926 тис. євро на рахунок російської компанії через «Сбербанк». 26 січня здійснили ще один платіж на суму в понад 319 тис. євро. Відтак до Росії загалом надійшло близько 1,2 млн євро.

Фото InformNapalm. Фінансові перекази через «Сбербанк»

Ймовірно, гроші перераховували за постачання з Росії окремих вузлів і агрегатів для гелікоптерів, які, зокрема, використовуються збройними силами країн-членів НАТО. Розслідувачі зазначають, що ці факти свідчать про порушення санкційного режиму та про те, що російський оборонно-промисловий комплекс отримував фінансову підтримку напередодні повномасштабної війни.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що польська компанія Seco/Warwick, яка виготовляє термообладнання, втратила великий контракт в Україні через звинувачення у співпраці з росіянами. У розслідуванні журналістів The Insider та Investigace йшлося, що Seco/Warwick виготовляла промислові печі для російської армії. Компанія заперечує всі звинувачення й називає їх диверсією.