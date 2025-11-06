Шахраї пропонують оформити виплату

В Україні активізувались шахраї, які пропонують оформити допомогу від держави у 6500 гривень, про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев. Він застеріг українців бути пильними.

За його словами, у соцмережах працюють цілі ботоферми, які пропонують користувачам оформити картки для отримання виплат. Проте насправді оформлення картки непотрібне, адже більшість виплат здійснюється через «Дію». Данило Гетьманцев також наголосив, що не слід переходити за підозрілими посиланнями чи передавати дані банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

Ботферми пропонують оформити виплату / Скриншот з телеграму Гетманцева

«Зимова підтримка»: як отримати виплату

5 листопада уряд затвердив порядок виплати допомоги громадянам. Кожен, хто заповнить заяву, отримає одноразову виплату у сумі 1 тис. грн, а для найбільш вразливих категорій громадян передбачена виплата – 6 500 грн.

Гроші можна витратити на одяг, взуття та ліки. Очікується, що програмою скористаються близько 660 тисяч українців. Наразі на ініціативу у бюджеті заклали 4,4 млрд грн.