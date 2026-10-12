НАТО не підтвердило припинення поставок зброї, закупленої в США

Постачання зброї Україні через механізм закупівлі американської зброї коштом країн НАТО (PURL) продовжується попри повідомлення про погрози США призупинити постачання. Про це повідомило у понеділок, 12 жовтня, у коментарі Europa Press джерело у НАТО.

На запитання журналістів, чи повідомив Вашингтон НАТО про свій намір зупинити ініціативу, щоб спонукати Київ не бити по російських НПЗ, джерело відповіло заперечно.

«Підтримка України через PURL продовжує надходити», – повідомив співрозмовник медіа.

Зазначимо, коментар посадовця НАТО зʼявився на тлі повідомлення Financial Times про погрози з боку США припинити постачання зброї для України. За даними європейських посадовців, з якими спілкувалися журналісти, 10 та 11 жовтня американські посадовці дзвонили представникам європейських столиць та України, намагаючись домогтися припинення українських атак на російські НПЗ. У разі відмови США погрожували припинити обмін розвідувальними даними, а також призупинити дію механізму PURL.

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Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в атаках на російські НПЗ, які буцімто спричинили дефіцит дизельного пального у всьому світі. Він закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по НПЗ на території Росії. Зеленський відповів, що Україна готова не бити по російських заводах, якщо будуть гарантії для її енергетичної безпеки.

9 жовтня Трамп оголосив, що домовився з Владіміром Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Крім того, він звинуватив Зеленського у недостатніх зусиллях для досягнення миру. Вже 10 жовтня Трамп закликав українців обрати нового президента для укладення угоди з Росією.

11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемирʼя між Росією та Україною. Втім, вже 12 жовтня Зеленський повідомив про атаку на енергообʼєкт у Харкові, а Кремль заявив, що Росії «немає чого сказати» про перемирʼя.