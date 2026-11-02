Іліяна Йотова отримала понад 57% голосів

За результатами підрахунку голосів у другому турі президентських виборів у Болгарії перемогла чинна президентка та соратниця проросійського премʼєр-міністра Румена Радева Іліяна Йотова. Про це повідомили болгарські медіа «БНТ» і «БТА».

За результатом підрахунку 100% голосів, Йотова отримала 57,6% (близько 1 млн людей), а її проукраїнський опонент Андрей Гюров – 39,4% (745 тис. людей). Ще близько 3% (55 тис. людей) не підтримали жодного кандидата. Загалом право голосувати мали 6,5 млн громадян Болгарії.

Сам Гюров визнав свою поразку, зазначивши, що не очікував такої різниці у кількості голосів. Нагадаємо, за результатами першого туру виборів за Йотову віддали голоси 35,3% виборців, а за Гюрова – 32,4%.

Іліяну Йотову вже привітала з перемогою голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що «з нетерпінням чекає на продовження спільної роботи».

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Зазначимо, 62-річна Іліяна Йотова – колишня віцепрезидентка Болгарії, яка обійняла пост президентки у січні 2026 року. Нагадаємо, тоді її соратник, Румен Радев, який наразі є чинним премʼєр-міністром Болгарії, пішов у відставку та підтримав кандидатуру Йотової в президенти.

Йотова поділяє погляди Радева щодо російсько-української війни та виступає проти виділення Україні військової допомоги. На її думку, надання зброї призведе до ескалації. Крім того, Діана Йотова вважає, що необхідно відновити діалог з Москвою.