У другому турі за посаду президента змагатимуться Андрей Гюров та Іліяна Йотова

У неділю, 25 жовтня, у Болгарії відбувся перший тур президентських виборів. Найбільшу кількість голосів отримала чинна президентка Іліяна Йотова, яка підтримує діалог із Росією. Друге місце посів 50-річний політик Андрей Гюров, який виступає за підтримку України. Про це повідомив сайт новин The Sofia Globe.

У Болгарії працювали 9373 виборчі дільниці – з 07:00 до 20:00. Право голосу мали 6,6 млн громадян. За оцінкою агентства Alpha Research, станом на 19:00 явка на виборах становила 22,3%. За посади президента та віцепрезидента Болгарії змагалися 27 пар кандидатів.

За даними екзитполу агентства Alpha Research, найбільшу кількість голосів у першому турі здобула пара Іліяни Йотової та Кирила Вилчева – за них проголосували 35,3% виборців. На другому місці опинилися Андрей Гюров та Георгій Кандев із результатом 32,4%. Третє місце посіли лідер проросійської партії «Відродження» Костадін Костадінов та його напарник Петар Волгін – вони здобули 12,6% голосів.

Для перемоги в першому турі кандидат мав отримати понад 50% голосів за умови, що явка становитиме щонайменше 50%. Оскільки ці умови не були виконані, 1 листопада у Болгарії відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому змагатимуться дві пари кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

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Нагадаємо, 19 січня 2026 року тодішній президент Болгарії Румен Радев оголосив про відставку, щоб долучитися до парламентської політики, та висловив підтримку віцепрезидентці Іліяні Йотовій. У квітні 2026 року партія Румена Радева «Прогресивна Болгарія» перемогла на парламентських виборах, здобувши 44,59% голосів.

Зауважимо, що Іліяну Йотову підтримує партія Румена Радева «Прогресивна Болгарія». Вони виступають проти військової допомоги Україні та закликають до відновлення діалогу з Москвою.

Водночас Андрей Гюров має намір продовжувати підтримку України та поглиблювати співпрацю Болгарії з ЄС і НАТО. З 19 лютого до 8 травня 2026 року він виконував обов’язки прем’єр-міністра Болгарії. За його каденції, 30 березня 2026 року, Україна та Болгарія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.