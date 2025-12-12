У Чернівцях оголосили дати проведення зимових канікул в навчальних закладах міста, а також області. В управлінні освіти Чернівецької міської ради зазначили, що кожна школа зможе самостійно обирати дати зимових канікул. Загалом у місті школярі підуть на відпочинок з 24 грудня. Триватимуть канікули до 7 січня.

Такі ж дати оприлюднили і для понад 320 навчальних закладів Чернівецької області, повідомили в Чернівецькому обласному департаменті освіти. У ще п'яти школах учні відпочиватимуть у наступному році:

Красноїльський ліцей №1 – з 1 по 19 січня;

Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі – з 1 по 19 січня;

Красноїльська гімназія – з 1 по 19 січня;

Буківська гімназія – з 1 по 14 січня;

Тереблеченська гімназія – з 1 по 14 січня;

Повний перелік шкіл з Чернівецької та інших громад із датами канікул можна переглянути за посиланням.