Олександр Зінченко захищатиме кольори 36-разового чемпіона

Український захисник Олександр Зінченко покинув лондонський «Арсенал». Новим клубом 29-річного футболіста став «Аякс», повідомляє офіційний сайт нідерландської команди.

Українець підписав з «бодими синами» контракт до 30 червня 2026 року і виступатиме під номером 47.

Нагадаємо, Зінченко – вихованець академії «Шахтаря». Взимку 2015 року став гравцем російської «Уфи», звідки влітку 2016-го за 2,25 млн євро перебрався в «Манчестер Сіті». Відправлявся в оренду в нідерландський ПСВ. В липні 2022-го за 35 млн євро перейшов в «Арсенал», де одразу став одним з лідерів. У поточному сезоні виступав за «Ноттінгем Форест» на правах оренди, однак «лісники» вирішили достроково розірвати угоду з українцем.

За збірну України провів 75 матчів, в яких забив 12 голів. Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

До слова, «Аякс» після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів на четвертій сходинці, маючи у своєму доробку 38 балів. Від лідера – ПСВ – команда відстає на 18 пунктів.