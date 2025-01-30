Легендарний капітан покидає «гірників» після 15 років виступів

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко завершив свої виступи за донецький клуб, повідомляє прес-служба «гірників». Матч 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти «Борусії» Д (1:3) став для багаторічного капітана донеччан останнім у помаранчево-чорній футболці.

Нагадаємо, Степаненко перейшов у «Шахтар» зі запорізького «Металурга» у липні 2010 року. Загалом за 15 сезонів відіграв за донецький клуб 439 матчів (у яких відзначився 29 голами та 25 асистами) і став п'ятим гвардійцем клубу.

У складі «Шахтаря» Тарас завоював 25 трофеїв – 10 разів ставав чемпіоном України, 8 разів перемагав у Кубку та 7 разів в Суперкубку України. За збірну України провів 87 поєдинків, в яких забив 4 м’ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

За інформацією ЗМІ, 35-річний українець продовжить кар’єру в чемпіонаті Туреччини. Очікується, що найближчим часом він підпише контракт з «Еюпспором», який у турнірній таблиці Суперліги йде четвертим.