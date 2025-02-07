Український захисник Антон Боль продовжить кар’єру в «Олександрії», повідомляє офіційний сайт містян. 22-річний оборонець перейшов у команду Руслана Ротаня у статусі вільного агента, підписавши контракт до 31 травня 2027 року. У новому колективі він виступатиме під номером 86.

Нагадаємо, Боль – вихованець академії «Динамо». За першу команду зіграв лише три матчі (загалом 67 хвилин на полі), виступаючи переважно в U-19 (де отримав досвід гри у Юнацькій лізі УЄФА). Відправлявся в оренду в луганську «Зорю», з якою виступав у Лізі конференцій. Влітку 2024 року покинув «Динамо» і з того часу залишався без футболу. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Антон добре знайомий Руслану Ротаню, адже виступав під його керівництвом у молодіжній збірній України. Цікаво, що Боль став вже другим представником «Динамо», який у зимове трансферне вікно перейшов в «Олександрію» – раніше «містяни» підписали Володимира Шепелєва.

До слова, на зимову паузу «Олександрія» пішла на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 38 очок. Від лідера – «Динамо» – команда Ротаня відстає на 5 пунктів.