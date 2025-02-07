Василь Кобін отримав серйозне підсилення перед стартом другої частини сезону

Прес-служба «Інгульця» повідомила про підписання одразу чотирьох футболістів. Новачками команди Василя Кобіна стали півзахисник Віталій Фарасеєнко та троє захисників – Олександр Дихтярук, Олександр Жовтенко та Андрій Меленчук.

21-річний Фарасеєнко – вихованець «Шахтаря». Виступав за закарпатський «Мункач» та чернівецьку «Буковину». Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.

22-річний Дихтярук розпочинав у «Дніпрі». Встиг пограти за львівський «Рух», закарпатський «Минай», одеський «Чорноморець» та кременчуцький «Кремінь».

19-річний Жовтенко стартував за сільську команду «Партизан» з села Кодра Бучацького району Київської області. В «Інгулець» перейшов з ФСК «Маріуполь».

25-річний Меленчук – найдосвідченіший серед усіх новачків. Він розпочинав кар’єру в «Динамо» і навіть пограв у Юнацькій лізі УЄФА. Далі були «Ворскла» та «Чорноморець». Влітку 2021 року відправлявся в оренду в «Інгулець» на один сезон. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро, а трьох інших новачків у 50 тисяч.

Нагадаємо, на зимову паузу «Інгулець» пішов на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку лише 9 очок.