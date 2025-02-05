Титулований українець виріши прийняти пропозицію з другої ліги

Український захисник Ігор Пластун продовжить кар’єру в «Ейпені», повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу. 34-річний оборонець перейшов до табору представника другого дивізіону у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Пластун – вихованець київської «Оболоні», за яку дебютував у 2007 році. У 2012-му перейшов у львівські «Карпати». У липні 2016-го за 500 тисяч євро перебрався у болгарський «Лудогорець».

Через два роки бельгійський «Гент» виклав за нього 3 млн євро. Влітку 2021-го Ігор повернувся у болгарський клуб за 1 мільйон. З лютого 2024-го до січня 2025-го захищав кольори казахського «Ордабаси».

У складі «Лудогорця» він чотири рази ставав чемпіоном Болгарії, один раз володарем Кубка і тричі володарем Суперкубка. Також з «Гентом» виходив у фінал Кубка Бельгії.

Виступав за збірні України різних вікових груп. За національну команду провів 5 матчів, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, «Ейпен» у другому за силою дивізіоні чемпіонату Бельгії після 19-ти турів йде на дев’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 19 очок.