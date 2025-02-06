«Зелено-білі» підписали першого у своїй історії костариканця

Полтавська «Ворскла» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника костариканського «Ередіано» Фернана Фаррона.

24-річний оборонець приєднався до команди Юрія Максимова на правах оренди, уклавши угоду до кінця сезону з опцією викупу. Суму, за яку можна оформити повноцінний трансфер гравця, не розкривають.

Нагадаємо, 24-річний Фаррон – вихованець костариканської «Гвадалупи». Також виступав за місцеві «Сантос», ФСД, «Алахуеленсе» та норвезький «Хам-Кам». За «Ередіано» грав з січня 2023 року. У поточному сезоні у 28-ми матчах забив 1 гол і віддав 1 асист.

За збірну Коста-Рики зіграв 4 поєдинки (в останній грі проти США (0:3) виводив команду з капітанською пов'язкою). Transfermarkt оцінює його в 325 тисяч євро.

Ворскла першу половину сезону завершила на дванадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок.