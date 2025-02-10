Київський клуб активно награє склад перед стартом другої частини сезону

У понеділок, 10 лютого, київське «Динамо» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зустрічалось з данським «Есб'єргом». Кияни володіли беззаперечною перемогою і здобули чергову перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.

Товариський матч

«Динамо» Київ (Україна) – «Есб'єрг» (Данія) – 2:0

Голи: Ванат, 25, Брагару, 68

«Динамо» на старті гри набагато більше часу проводило в атаці, але до ударів у площину воріт суперника не доходило. Зрештою перший небезпечний момент в середині тайму завершився голом: Волошин прострілив з правого флангу, голкіпер у стрибку намагався перехопити, але пролетів повз м’яч і Ванат легко замкнув на дальній стійці. Наприкінці тайму був момент у Ярмоленка, однак захисник у підкаті вибив сферу на кутовий.

По перерві данці додали й змусили попрацювати Нещерета. Чого лише вартий сейв воротаря «Динамо» після удару Лаузена зі стандарту під поперечину.

В середині другого тайму кияни подвоїли свою перевагу. Шапаренко протягнув м’яч до штрафного і віддав ліворуч на Брагару, Максим змістився ближче до центру, попутно обігравши трьох захисників, і закрутив у дев’ятку. 2:0 – чергова перемога команди Шовковського.

Свій наступний поєдинок на зборах «Динамо» проведе у неділю, 16 лютого, проти латвійського РФС.