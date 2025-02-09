Донецький клуб з перемоги розпочав другу частину підготовки до продовження сезону

У неділю, 9 лютого, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зустрічався з кишинівським «Зімбру» (Молдова). Гра завершилась впевненою перемогою українців, однак у тренерського штабу Маріно Пушіча має бути чимало запитань до своїх підопічних, зважаючи на рівень суперника.

Товариський матч

«Шахтар» (Україна) – «Зімбру» (Молдова) – 3:0

Голи: Кевін, 23, Бондаренко, 60 (п.), Швед, 86

«Шахтар» з перших хвилин володів беззаперечною перевагою, однак пробити оборону суперника зумів лише в середині тайму – спрацювала бразильська зв’язка Педрінью-Кевін. Перший підхопив м'яч у центрі поля, доставив його до штрафного, де Кевін з лівого кута закрутив його під дальню стійку.

Одразу після відпочинку «Зімбру» заробив право на пенальті – Бондаренко завалив суперника у власному штрафному. Фесюн потягнув удар з кута воріт, а згодом зреагував на три добивання поспіль. Згодом вже «Шахтар» отримав шанс забити з пенальті й Бондаренко не залишив шансів своєму візаві. Наприкінці зустрічі Швед завдяки рикошету добив суперника, зробивши рахунок розгромним.

Свій наступний поєдинок на зборах «Шахтар» проведе у четвер, 13 лютого. Суперником буде латвійський РФШ.