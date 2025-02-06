Київський клуб з перемоги розпочав другу частину підготовки до відновлення сезону

У четвер, 6 лютого, київське «Динамо» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зустрічалось з македонською «Шкендією». Для киян цей поєдинок став першим після вирішальних матчів Ліги Європи. «Біло-сині» попри два пропущених голи без особливих проблем здолали суперника і святкували чергову перемогу.

Товариський матч

«Шкендія» (Македонія) – «Динамо» Київ (Україна) – 2:3

Голи: Дячук, 68 (аг.), Рамадані, 87 – Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 84

Вже на 3-й хвилині Бражко потужно пробивав зі стандарту – голкіпер «Шкендії» у стрибку відвів загрозу. Згодом Ярмоленко з лінії штрафного завдавав удару після передачі Кабаєва, але м'яч пролетів над поперечиною. За трохи Андрій пробив прямо в руки воротареві.

Наприкінці тайму «Динамо» вийшло вперед – Брагару прострілив з лівого флангу в район одинадцятиметрової позначки і Ярмоленко, перебуваючи спиною до воріт, п’ятою влучно пробив під праву стійку.

В середині другого тайму Шала навішував у воротарський з лівого флангу, Дячук випередив суперника і головою скерував м’яч... у сітку власних воріт. Та вже за 10 хвилин Ванат знову збільшив перевагу киян: обігравшись з Рубчинським, Владислав отримав передачу у відповідь, увірвався у штрафний, накрутив декількох захисників і пробив у протихід голкіперу.

За трохи форвард «Динамо» оформив дубль і, здавалось, остаточно вбив інтригу у матчі. Однак іншої думки був суперник, який майже одразу скоротив відставання до мінімуму – Дячук намагався вибити м’яч, але влучив у суперника і Флорент Рамадані скористався помилкою сповна. Кияни вистояли і здобули вольову перемогу.

Наступним суперником «Динамо» на зборах стане данський «Есб’єрг». Поєдинок відбудеться у понеділок, 10 лютого.