Легендарний фахівець знову працюватиме у Львові

Білоруський тренер Олег Дулуб повернувся до табору «Львова», повідомляє пресслужба «містян». 59-річний фахівець став керівником тренерського штабу дитячо-юнацької футбольної школи. Дулуб добре відомий львівським вболівальникам, адже свого часу встиг попрацювати і з «Карпатами», і зі «Львовом».

Нагадаємо, Олег Дулуб розпочав тренерську кар’єру у 2002 році в білоруському клубі «Лівадія». На батьківщині також очолював «Даріду», «Смєну», жодінське «Торпедо», «Мінськ», «Вітебськ», «Гомель», гродненський «Нєман», мінські «Динамо» і «Крумкачі», борисовський БАТЕ та збірну Білорусі U-19.

В Україні Олег Дулуб працював з львівськими «Карпатами» (2016-2017), одеським «Чорноморцем» (2017), «Львовом» (2021-2023) та черкаським ЛНЗ (2023-204).

До слова, ФК «Львів» припинив існування після завершення сезону 2022/23. Колектив під керівництвом Анатолія Безсмертного посіла у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, вилетіла у Першу лігу і команду було розпущено.