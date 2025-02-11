З 2015 року спортсменка виступає у складі збірної Росії зі сумо

Колишню українська спортсменку, багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо Ольгу Давидко, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ, заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив Офіс генерального прокурора України.

У суді прокурори довели, що у 2023 році Давидко заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. Відомо, що спортсменка неодноразово проводила збори грошей для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших засобів для російських окупантів, які воювали в Україні, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

«При цьому, інформацію та звіти про збори коштів російська волонтерка поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах», – зауважують в Офісі.

Також засуджена виступала у програмах пропагандистських медіа, де транслювала проросійські наративи в інфопростір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги російській армії у проведенні так званої «СВО» та «захисті півострова від ЗСУ».

За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим колишню українську спортсменку визнали винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Зауважимо, 38-річна Ольга Давидко – перша в історії України чемпіонка світу з сумо у важкій вазі. Жінка також брала участь у реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ у 2013 році.

У 2016 році спортсменка прийняла російське громадянство. У листопаді 2023 року прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила Ользі Давидко про підозру пособництві державі-окупанту.

У коментарях російським ЗМІ сумоїстка Ольга Давидко заявляла, що нібито завершила спортивну кар’єру в Україні ще у 2011 році й пішла в декрет. Вона також не розуміла, чому колишні українські колеги припинили спілкування з нею після її переходу в російську збірну.

«Коли наприкінці 2015 року я вирішила відновити спортивну кар’єру, Крим уже був у складі Росії, і я стала виступати за збірну РФ», – коментувала спортсменка.