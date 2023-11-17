Спортсменку із Криму Ольгу Давидко підозрюють у пособництві Росії

Прокуратура автономної Республіки Крим оголосила про підозру українській чемпіонці світу з сумо. Як повідомили у прес-службі прокуратури у п’ятницю, 17 листопада, сумоїстка підтримує повномасштабне вторгнення та організувала в окупованому Криму «волонтерський рух», щоб допомагати російським військовим.

«Будучи публічною особою, жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою “СВО” та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори й заклики допомогти окупантам», – йдеться у повідомленні.

Багаторазова чемпіонка Європи та світу з 2016 року виступала у складі збірної Росії, однак, після заборони спортсменам з країни-агресора брати участь у міжнародних змаганнях «поставила свою кар'єру на паузу».

«Зазначені дії підозрюваної спрямовані на допомогу державі-окупанту з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів ворогу та його збройним формуванням», – повідомили у прокуратурі.

Прокуратура повідомила Ользі Давидко про підозру пособництві державі-окупанту. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

У правоохоронних органах ім’я підозрюваної не називають, але як повідомляв ZAXID. NET у серпні 2016 року, саме Ольга Давидко прийняла російське громадянство та заявила, що завершує свої виступи за збірну України з сумо.

Ольга Давидко – перша в історії України чемпіонка світу з сумо. Жінка також брала участь у реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.