Раніше Олімпійський комітет Азії висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів

Спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участь в Азійських іграх-2023, які стартують 23 вересня у китайському Ханчжоу. Як повідомляє видання The Indian Express, остаточне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 1 вересня.

МОК ухвалив це рішення, який назвав участь російських і білоруських атлетів «неможливою з технічних причин».

Олімпійська рада Азії (ОРА) потребувала погодження Міжнародного олімпійського комітету для такого дозволу, але не отримала його. Згідно зі зверненням, яке цитують журналісти, азійська організація наголосила, що це рішення МОК, а не її.

Азійські ігри починаються в китайському Гуанчжоу 23 вересня.

У січні 2023 року Олімпійський комітет Азії висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів. Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі.

Міжнародні організації заявляли про намір створити окрему систему квот для спортсменів з РФ та Білорусі, яких у березні 2023 року МОК радив повернути до індивідуальних міжнародних змагань на умовах нейтралітету.